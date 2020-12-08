為避免配息基金淨值不易回到發行價的狀況，復華投信提出「用已實現資本利得來分紅，不配本金」的配息新主張，推出「復華台灣好收益基金」，為新基金募集首檔不配本金的台股配息基金，日前已獲得主管機關核准募集，預計2021年1月4日起募集。

復華投信表示，歸類為國內(台股)一般股票型基金的「復華台灣好收益基金」，透過經理人及投研團隊主動選股操作，追求長期超額報酬機會，若基金有獲利，將實現資本利得後做為分紅來源，提供創造現金收入；由於不會配到本金，以避免掉入本金過小、長時間難回本的風險；加上該機制是以資本利得分紅不是配發股息，將免計入個人綜合所得稅。

復華投信指出，「復華台灣好收益基金」分紅機制預計目標為：以每半年所創造報酬的一半來分紅，分紅後維持基金淨值10元以上為目標。

也就是每半年結算時，若基金淨值在10元以上，且過去半年報酬率為正，即分紅一半(分紅後淨值仍維持10元)，分紅金額不得超過可分配收益；反之，若基金淨值在10元以下，無論過去半年報酬率正、負，將不分紅，因此不會配到本金。

復華投信表示，「復華台灣好收益基金」將在多頭為主的台股市場，透過主動為投資人停利，並站在投資人的角度適度分配收益，投資人不必煩惱判斷何時應該落袋為安，同時保留部分資金以創造再投資收益，讓長期累積停利的總報酬有機會比累積配息高，將適合作為長線布局累積投資收益、為退休金作準備的好工具。

(工商 )