EIA調降美今年原油日產量預估 09:182020/12/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊局（EIA）周二（8日）下修美國每日原油產量預估，估計2020年原油產量每日將減少91萬桶至1,134萬桶，比起上次預估的每日減少86萬桶來得多。 EIA亦預估，2021年每日原油產量將減少24萬桶至1,110萬桶，比起上次預估的每日減少29萬桶來得少。 EIA同時預測，美國今年每日石油需求預估將減少238萬桶至1,816萬桶，而這與先前預估相同。 《生醫股》佐登雙美佈局發威 11月營收創今年新高 人氣爆發 台股11月有三高 (工商 ) #EIA #每日 #原油產量 #美國 #上次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股需求熱絡 AI軟體公司C3.ai 調升IPO價格 04:102020/12/09 全球財經 《興櫃股》法德藥11月營收持續高成長 12月再添新動能 08:012020/12/09 財經 美參聯主席：中國積極強軍欲2035年追上美國 08:492020/12/09 國際 法德藥 11月營收歷史次高 04:102020/12/09 證券．權證 貿協推廣台灣疫苗 全球買家捧場 04:102020/12/09 產業．科技 人幣資產受追捧 加速國際化腳步 04:102020/12/09 產業財經 疫苗強心針 REITs大復活 亞太美國優先布局 04:102020/12/09 投資理財 第一金投信：基本面支撐 美股有空間 04:102020/12/09 產業特刊 財經熱門新聞 1張變30張！謝金河買這檔送老媽 27年滾出驚人身價 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 獨》震撼彈！君悅驚傳瘦身 砍1成員工 - 財經 - 工商 中澳貿易糾紛爽到印尼 澳媒：我們是殺雞儆猴的那隻雞 - 財經 印度製造夢最致命危機 10年後7兆GDP蒸發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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