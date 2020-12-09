美國能源資訊局（EIA）周二（8日）下修美國每日原油產量預估，估計2020年原油產量每日將減少91萬桶至1,134萬桶，比起上次預估的每日減少86萬桶來得多。

EIA亦預估，2021年每日原油產量將減少24萬桶至1,110萬桶，比起上次預估的每日減少29萬桶來得少。

EIA同時預測，美國今年每日石油需求預估將減少238萬桶至1,816萬桶，而這與先前預估相同。

(工商 )