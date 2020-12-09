受到隔夜美股三大指數同步收高激勵，日股開高59點後，便看回不回一路上漲。大盤曾在交易約一小時，大漲329點為26796.1點，早盤收盤前，指數大都都在26700點以上遊走。日經225指數早盤收26743.52點，上漲276.44點，漲幅1.04%。東證股價指數早盤暫收1774.24點，上漲15.43點，漲幅0.91%。

因日本國內新冠疫情持續擴散，各地區醫療人手與病床均嚴重吃緊，以及投資人對日本經濟活動停滯感到憂心，加上日經指數在11月漲幅已高，故可見獲利了結賣壓出籠。空方盤據下，日經指數已連3日走跌。

日10月核心機械訂單爆增17.1%，月增幅創下15年新高。消息傳到市場後，多頭突然覺醒帶領日股走揚。

盤中強勢股為三井金屬礦業(Mitsui Mining & Smelting)漲4.53%，日本製鋼所(Japan Steel Works)漲4.65%，王子製紙(Oji Paper)漲近4%。

弱勢組群為東京巨蛋(TOKYO DOME)跌4.54%，雅虎日本(Z Holdings)跌近3%，恩益禧(NEC)跌1.09%。

(時報資訊)