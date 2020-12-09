台中市政府依照法律相關規定，對於各行各業都有設立消防法規及消防安全設備設置標準，並依法要定期作消防檢查。市議員何文海9日說，在大型醫院中，消防逃生梯是災害發生時相當重要的逃生設備；他接獲民眾投訴，位於台中市仁愛醫院台中院區，消防逃生梯已經生鏽腐蝕非常嚴重。市府強調，相關單位將加強安檢。

何文海表示，醫院建築物大多屬於密閉式空間，萬一發生火警，濃煙及高溫易經由樓梯間與管道間形成煙囪效應，瞬間阻斷逃生之路，這時逃生梯的重要性不言而喻，醫院動輒上百上千人，如發生意外，這樣不安全的逃生梯是否能承載這麼多人員的重量？

何文海指出，金屬製的逃生梯生鏽嚴重，絕非一時片刻造成，是不是也代表台中市政府並未落實定期消防檢查，市府每年編列高額預算，卻未確實消防安檢，對逃生梯腐蝕狀況不聞不問，已是嚴重瀆職。

何文海強調，避難逃生梯的目的是在於災難發生時，可以讓在建築內的民眾有效率的逃生，如果因為沒有落實檢查，而當災難發生時無法發揮實際作用或者使用中發生損害，可能會造成難以挽回的傷亡。市府消防安檢不能敷衍應付，應實際執行，並立即檢討改善，才不會讓救人的醫院變成害人的地方。

(中時 )