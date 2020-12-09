統一證(2855)集團今（19）日舉辦2021年投資展望會，統一投顧董事長黎方國認為，隨著全球經濟逐步復甦、全球資金盛宴尚未結束，金融市場將啟動BV（拜登＋疫苗）多頭行情，台股明年「牛氣沖天」，高低點區間估落於13000～16000點，建議持續偏多操作。

黎方國表示，拜登當選美國總統，可望讓困擾金融市場的中美貿易戰逐漸緩和，提升全球政經情勢的可預測性及能見度。而新冠肺炎疫苗研發進展快速，飽受疫情困擾的生活型態亦可望逐步恢復過往樣貌。明年台灣經濟成長率（GDP）上看3.5％，優於今年的2％。

儘管市場憂心全球疫情反覆起伏、經濟二次衰退陰霾未散，且拜登當選後可能加稅、可能政策性收緊市場資金，但黎方國認為，影響市場情緒的4大利空將使測制定者維持審慎心理，不會貿然改變既有政策，反而成為明年資本市場行情的保證。

隨著干擾市場的2大不確定因素解除，統一投顧預估明年台股指數高點上看16000點、低點13000點，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

黎方國認為，明年電子股仍為主流，供不應求的半導體是「重中之重」，可留意成長型及轉機型電子股。今年受衝擊較大的傳產族群隨著疫情干擾下滑，明年獲利可望強勁反彈、成為台股獲利成長主軸。金融族群則因貨幣寬鬆致使獲利難以大幅改善，預期獲利波動不大。

(時報資訊)