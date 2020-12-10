瑞典的平價服飾商店H&M在周三遭到瑞典政府平權單位DO的調查。經媒體報導，該時尚服飾零售商在瑞典的商店遭指控有種族歧視情形。

當地媒體此前曾報導，一隱藏攝影機顯示，一名外國人身影的顧客在無收據的情形下，遭拒絕交換已購買的商品；然而據該報指出，一瑞典出生的記者卻允許獲得交換。

H&M的公司政策是，只要是商店內有該款式，顧客在無收據情形下仍可以換商品。

H&M同時間回應，強烈反對所有形式的種族歧視，但是拒絕對錄影畫面進行評論。

DO表示，決定對H&M進行調查，背景是媒體資訊，該資訊顯示H&M對不同於瑞典種族特徵的人待遇不同；在其他事項方面，在無收據之下拒絕客戶交換已購賣的商品，已經違反該公司政策。

H&M發言人表示，正在調查發生了什麼事。H&M將在12月22日前回覆DO的問題。

DO雖然無懲罰的權力，但是可以將事例呈上法院要求判決。

(時報資訊)