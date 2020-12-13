中天美女主播劉盈秀為了慶祝中天電視達到200萬訂閱，在主播台上唱歌跳舞與觀眾互動。(圖/翻攝自劉盈秀臉書)

中天電視YT頻道突破200萬訂閱，美女主播劉盈秀與網友互動，在主播台上唱歌跳舞。(圖/翻攝自中天電視YT)

中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀跳「螃蟹舞」感謝大家支持

中天新聞台換照失敗，在12月12日零時正式退出有線電視52頻道，轉戰YouTube網路頻道，繼續秉持專業製播新聞，而觀眾也對中天所製播的內容相當支持，在今(13)日8點20分左右，中天電視YT頻道的訂閱數正式突破200萬，為了慶祝訂閱成長，主播更在播報台上唱歌跳舞，與網友互動。

中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀獻唱《感恩的心》感謝大家支持

中天新聞畫面中打上大大的「訂閱200萬、更優更強大、中天新媒體」，慶賀中天電視YouTube的訂閱數正式突破200萬，而現在僅僅是中天新聞退出有線電視、轉戰網路的第32小時，能有如此佳績，顯示儘管無法在有線電視頻道看到中天新聞，但是觀眾對於中天的製播內容仍相當死忠、支持。

慶祝中天新聞達到200萬訂閱，美女主播劉盈秀在播報台上與YT聊天室的網友們互動，更應網友要求，在台上唱歌跳舞，尺度超放得開；這也引發網友討論，表示「中天粉絲有夠鐵」、「有線電視台被關，中天是不是更強大了？」、「能熬過這關的話，中天未來一定更猛」、「這個訂閱成長速度，菸粉哭暈在廁所」。

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(中時新聞網)