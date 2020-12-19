結婚是人生中的大事，代表兩人互訂終生，決定攜手一輩子。不過，日前一對新人卻碰上恐怖媒人。兩人登記結婚完成後，原打算包6600元的紅包向媒人致謝，沒想到媒人不收，還不斷討3萬6的高額紅包，讓夫妻倆相當傻眼。貼文發出後網友也點出關鍵問題，引發熱議。

原PO在PTT上以「可怕的媒人禮金分享」發文，說明自己和先生剛完成結婚登記，兩人是透過媒人婆而認識，恰巧媒人婆是先生母親認識的人。而兩人交往約1年，進展到論及婚嫁的地步，雙方父母都同意不辦婚宴，也無進行聘金嫁妝等禮俗，一切從簡。

而就在順利登記結婚後，卻碰上媒人婆禮金該包多少的麻煩。「先生的媽媽在找男方介紹人之前，有先聽朋友說若找到對象，要包給介紹人3萬6的紅包」。而原PO這邊和父母討論好，包6600元元的紅包給媒人婆，沒想到媒人婆聽到金額，當場變臉，很不客氣地問：「這樣不對喔！你們包多少？」讓原PO夫妻倆相當傻眼。

沒想到事後，媒人婆打來家裡大鬧一番，還向原PO母親撂下狠話，「有沒有拿出3萬6看妳良心啦！」，這讓原PO夫妻倆氣到整晚睡不著。最後原PO為了不讓事情越演越烈，最後決定花錢消災。

網友看完原PO的遭遇後點出問題，認為當初價錢就應該談好，而不是事辦成後才來喊價，「趁機敲竹槓耶，真要不得」、「獅子大開口欸，誇張」、「敢收3萬6，當初做媒就要講了吧，隨便喊價我傻眼」、「那個嘴臉也太噁心，是我不會給，有夠貪」。

(中時新聞網)