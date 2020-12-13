大都會確定簽下明星捕手麥肯(James McCann)，MLB官網13日引用數個消息來源，大都會出價4年4000萬美元(約台幣11.2億)買到麥肯，現在只剩體檢程序。儘管市場上還有最強的捕手瑞爾穆托( J.T. Realmuto)，不過麥肯比較便宜，可以讓球隊保留更多薪資彈性。

先發投手史卓曼(Marcus Stroman)推文歡迎新捕手的到來。麥肯2018年打擊表現下滑，合約到期後被老虎隊放棄，白襪在自由市場以1年250萬美元簽下。結果麥肯2019年打出生涯最佳球季，首度入選明星賽。季外麥肯薪水翻倍，續約1年540萬美元，結果2020年再度全面成長，在30歲晉身千萬年薪俱樂部。

大都會農場還有一位19歲捕手阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)，是隊上排名第2的新秀，被看好日後成為明星捕手，麥肯蹲捕4年後可由阿瓦瑞茲接班。

瑞爾穆托季外拒絕1890萬美元球員選項，據傳他的開價高達2億美元，大聯盟史上從沒這麼高價的捕手。最貴的是前雙城捕手茂爾(Joe Mauer)的8年1.84億美元合約，畢竟茂爾是雙城宿將且拿過美聯MVP。近兩季麥肯的勝利貢獻值(WAR)為4.9，瑞爾穆托5.6，如今麥肯簽約的價錢也會影響到瑞爾穆托。

(中時新聞網)