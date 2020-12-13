振興三倍券使用期限至2020年12月31日，總統蔡英文今（13）日提醒民眾，記得在期限內使用三倍券，並分享了一個冷笑話，讓網友直呼「總統級廢文」「霸王級寒流來了」。

蔡英文在臉書分享，年終將近，有一天來自台灣的女孩蓓圈和朋友在騎馬，騎著騎著騎到一個懸崖邊，眼看蓓圈的馬就快跌落山谷，朋友大喊「閃！蓓圈！快倒騎！」，於是蓓圈就想起來「三倍券快到期了，你花完了嗎？」

蔡英文臉書po冷笑話，提醒民眾使用三倍券。（圖／摘自蔡英文臉書）

此外，行政院長蘇貞昌今日參訪台灣漫畫基地，因為自己的三倍券早已使用，所以借了女兒的三倍券買漫畫要送給孫女，提醒民眾記得用、趕快用。11日蘇貞昌也在臉書也po出一系列圖片，取諧音「三倍捲紀德花」，強調「切記！切記！三倍券記得花！」

蔡英文接力提醒民眾使用三倍券，引來焦糖哥哥陳嘉行留言，「請總統小編自重」，立委鄭運鵬表示「下次這種的，可以由我來幫總統寫嗎？」體育主播陳宏宜也說「總統 有點冷」。

其他網友則表示，「最冷的總統，Taiwan no.1」 「冷氣團不是明天才來嗎」「國家元首等級的廢文耶」「還以為是寒流來，原來是總統發了文」「因為明天會變很冷，所以超前部署嗎？」

蔡英文po冷笑話提醒使用三倍券，引來許多人留言回應。（圖／摘自蔡英文臉書）

(中時新聞網)