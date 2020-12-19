一年一度的冬至即將到來，家家戶戶依照習俗都會在這天吃湯圓，象徵一家團圓，近年來也有不少廠商推出各式口味搶客。日前就有女網友分享媽媽親授的煮湯圓絕招，表示要先「炒糖」才會香，不過實際操作卻炒出咖啡色長條形狀，讓眾人隔著螢幕頻頻作噁，崩潰大喊「有味道！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出冬至快到了，最近在家煮湯圓，為了讓湯圓更加美味，「媽媽說煮湯圓前要先炒糖，才會香」，原PO便實際拿起鍋鏟測試。

原PO炒糖卻越炒越母湯。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

沒想到漸漸炒到成形後，竟然炒出了一條咖啡色長狀物，讓她尷尬直呼「怪想吐的」，網友也打趣笑說「一個不小心就煉成大還丹了」、「這丹藥吃了會功力加倍」、「這不就是喇賽…」、「越炒越有味道」、「感覺臭臭der」。

事實上，有別於現代人為求方便快速，通常都是直接煮一鍋糖水接著再下湯圓，過去老一輩會多一個「炒糖」的動作，先將油倒入冷鍋，接著放入糖翻炒，隨著溫度逐漸升高，此時會出現氣泡，等泡泡由大轉小後，再加溫水熬煮即可。