大甲高中校長蕭建華感謝麵本家董事長劉世欣回饋母校。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市麵本家食品公司董事長劉世欣，為感念求學時期學校師長的用心栽培，在耶誕節前夕24日特地回母校大甲高中，下廚煮麻油雞麵線與學弟妹分享，並鼓勵他們展望未來生涯發展，勇敢追求自己的夢想。校長蕭建華表示，希望學生們都能感受到學長的用心，出社會後能有一番作為。

劉世欣為大甲高中第33屆校友，也是大甲高中美術班第二屆畢業生，他求學時十分優秀，因心地善良、熱心服務，高中三年6個學期，都被同學推選擔任班長，他的好人緣和領導能力，在高中時期即受師長肯定。

後來，劉世欣前往當時國立藝專(現今台藝大)就讀美術相關科系，學成後在台北就業，曾在袖珍博物館擔任副館長多年。由於父親年事漸高，他返鄉協助，學以致用，將傳統經營的麵條廠轉型為高端文創品牌，成為地方特產之一。

劉世欣有感於大甲高中求學3年的美學孕育，是他繼續於藝術的專精上最好的立基，更促使其日後返鄉創業開疆闢土，麵本家的生意蒸蒸日上，因此他常思考著要如何回饋母校，於是趁著耶誕節前夕，返回母校親手煮麻油雞麵線，溫暖後輩學弟妹的心，更分享求學時期經驗和對於人生規畫的心得。

蕭建華表示，大甲高中創校至今有3萬多名校友，有的在社會各角落認真努力打拼，也有在世界上不同國家與領域貢獻心力。蕭建華感謝劉世欣校友以溫馨關懷學弟妹方式回饋母校，希望在校學生都能感受到學長用心，並且能向學長學習，未來也能有一番作為。

(中時 )