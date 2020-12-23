一位網友突發奇想，多加了一道配料，塞滿整碗泡麵吃，沒想到口感讓她大讚「很可以」。(摘自全聯消費經驗老實說)

泡麵是許多人深夜解饞的靈魂食物，只要沖泡熱水就能簡單上桌。為了增加口感，讓味道更豐富，大家對泡麵的煮法也各有所好。一位網友突發奇想，多加了一道配料，塞滿整碗泡麵吃，沒想到口感讓她大讚「很可以」。成品更讓網友直呼：也太澎湃！

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，朋友送來三斤的茼蒿，為了要消化掉這些疏菜，她突發奇想將茼蒿加入泡麵一起用熱水泡，沒想到搭配下來的味道讓她直呼「很可以！」這一吃更讓她停不下來，馬上改用微波爐加熱一分鐘再吃一輪。

女網友突發奇想將茼蒿加入泡麵一起用熱水泡，沒想到搭配下來的味道讓她直呼「很可以！」一吃讓她停不下來。(摘自全聯消費經驗老實說)

貼文一出，只見附圖中的茼蒿幾乎塞滿整碗，還看不到麵底，讓眾人直呼「菜有點太澎湃」、「你是吃泡麵加菜還是吃菜加泡麵阿?」、「塞好塞滿」。不過有網友指出，蔬菜只加滾水恐怕無法煮熟，擔心會吃進寄生蟲，對直接把放進微波爐也有疑慮。「茼蒿，是蔬菜類農藥殘留之冠，最好煮熟最好」、「這茼蒿加下去，會不會有滿滿的農藥」、「感覺還是燙一下比較安全」。

原PO則提醒，她的作法是將菜放入碗麵上後，再淋上滾水，再蓋上蓋子，之後翻一下青菜就熟了，不過記得要將錫箔紙撕乾淨。

(中時新聞網)