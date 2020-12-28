24日立法院會表決萊豬行政命令，民進黨以人數優勢，讓萊豬9項行政命令全准備查。台北市議員羅智強先前撂話，若民進黨立委吳思瑤投票同意萊豬進口，就要發起罷免。如今萊豬確定明年元旦開放進口，羅智強也宣布，明年2月1日將啟動罷免吳思瑤連署。

羅智強今在臉書表示，1月16日先罷免王浩宇，2月1日再啟動罷免吳思瑤連署，只有把最挺萊豬的姊弟檔罷免掉，總統蔡英文才會認真面對被她背叛的反萊豬民意。

11月底，羅智強就公開點名吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，嗆說如果真的發起罷免一定會通過，強調「不是羅智強有多厲害，而是吳思瑤太輕忽台北市民的憤怒」，揚言要讓吳思瑤成為台北市第一位被罷免的立法委員。

羅智強宣布，明年2月1日啟動連署罷免吳思瑤。（資料照／取自羅智強臉書）

隨後，羅智強成立罷免吳思瑤網路總部「我+1」，目標募集6萬8860個讚，而這也是能成功罷免吳思瑤的票數。目前「我+1」臉書粉專已累計超過7萬7千個讚數，遠遠超過當初設下的目標。

吳思瑤先前接受媒體採訪時表示，羅智強放眼2022年台北市長選舉眾所皆知，所以他的任何動作都充滿政治操作，並在臉書回擊，批羅智強的「跟騷」行徑讓她不舒服到反胃加白眼，且是照三餐騷擾，包括用粉專、Youtube直播的網路騷擾，或開記者會蹭熱度的行為，多到她渾身作噁，「這種痴漢行徑，實在讓人極不舒服」。

吳思瑤也嗆，「羅小強別漏了罷免自己+1」，指他2012年擔任前總統馬英九的總統府副祕長時，在沒有國際標準下就要逕行開放美牛進口，「你跟馬英九都是共犯，萊劑始祖的封號，自己吞回去！」

1月16日，先罷王浩宇 2月1日，再啟動罷免吳思瑤連署 把最挺萊豬的姊弟檔罷免掉 蔡英文才會認真的面對 被她背叛的反萊豬民意￼ https://www.facebook.com/105311780955707/posts/242710123882538/?d=n 由羅智強發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)