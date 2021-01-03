萊豬政策中央地方不同調，許多地方議會通過瘦肉精「零檢出」的自治條例，被行政院宣告無效。前國民黨立委陳學聖質疑，將來藍營縣市長若不配合，恐被送監察院彈劾；國民黨主席江啟臣今被問及此事，江啟臣認為，確實不排除有這種可能。

江啟臣今天參加國際青年商會中華民國總會第69屆總會長暨理監事就職典禮「青商之夜」活動。活動前被媒體問到地方縣市首長若不配合中央規定，恐怕會被送監察院彈劾，嚴重還會遭到撤職。

江啟臣對此表示，整個開放萊豬的事情，從頭到尾，到現在民進黨都在漠視民意、踐踏民意，擺出一副政府說的算、總統說了算、院長說了算的樣子，其他人說得都不算。

江啟臣指出，政委甚至警告基層公務員會被懲戒，因此陳學聖的提醒不是沒道理的，甚至不排除有這種可能性。如果是這樣，就是坐實了民進黨政府執政下，監察院只是東廠，也應證媒體形容的，台灣是「民選獨裁」，如果是這樣，就要做好對抗威權的準備。

至於前高雄市長韓國瑜岳父李日貴病逝，江啟臣也表示，自己今天就有下去致意哀悼，有見到韓國瑜與李佳芬，請他們節哀並保重身體，有什麼需要，黨部都會全力幫忙。

(中時 )