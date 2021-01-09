國民黨預計在7月改選黨主席，東海大學政治系教授潘兆民認為，黨主席仍是現任主席江啟臣與前主席朱立倫的競爭，前高雄市長韓國瑜參選國民黨主席的機率低，他認為，韓國瑜會是國民黨征戰2022地方首長的刺客。

潘兆民接受香港媒體《中評社》專訪時分析指出，韓國瑜若不選黨主席，也不必擔心喪失政治舞台，韓國瑜仍有潛力成為國民黨征戰2022地方首長的刺客，只要天時地利人和，他就有重返政壇的機會。

潘兆民分析，國民黨目前檯面上熱門的黨魁可能人選，現任者江啟臣除外，另包括韓國瑜、朱立倫、連勝文等人。韓國瑜雖然政治實力堅強、網路聲量高，但未必能反映到黨員支持結構上。加上從韓國瑜的動向來看，還看不出他有意參選。

潘兆民認為，韓國瑜是會把握受人所託、聲勢強大之際，順勢而為的政治人物，雖然韓國瑜的政治實力依舊，但態勢已今非昔比，因此韓國瑜選黨主席的機率低。其實他在總統大選落選後，韓國瑜轉任黨主席的呼聲很高，當時正是一個很好的機會，但韓國瑜對落選形象有所顧忌，拒絕擔任黨主席，如今相同的顧忌仍然存在，因此以韓國瑜的政治智慧而言，不太可能會出來選，所以黨主席仍是江啟臣、朱立倫兩人對決局面。

(中時新聞網)