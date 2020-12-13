大陸男星賈乃亮和李小璐曾是演藝圈中的銀色夫妻，無奈去年10月李小璐和饒舌歌手PG One的出軌風暴，讓兩人的婚姻破裂；李小璐的形象跌落谷底，與賈乃亮的婚姻也宣告結束，讓人十分惋惜。走出離婚陰影，賈乃亮將生活重心放在演藝事業上，近兩年不論是在綜藝節目或是戲劇上，皆有不錯表現。

除了自己的事業，賈乃亮對於工作室的員工來說，更是一位不可多得的好老闆。去年雙12購物節，他送給工作室的員工豪華驚喜；賈乃亮凌晨現身工作群組，為了鼓勵大家打起精神，他在群組公告限時30秒截圖購物車給我，幫你們清空，其中有一位購物車裡有107件商品，讓許多網友笑說，107件商品被一次清空的感覺實在太爽。

去年雙12，賈乃亮幫員工清空購物車 (圖/ 微博)

今年的雙12，賈乃亮一樣凌晨在工作群組發聲，只是有別去年的清空購物車，他在群組表示大家跟著他，頭髮越來越少，所以打算今年送大家一點特別的禮物，並讓員工每個人拍自己的髮際線讓他檢查，沒想到大家的照片真的慘不忍睹，讓賈乃亮忍不住催促大家快去植髮，產生的費用都可找他報帳。

賈乃亮在微博上公布雙12福利 (圖/ 賈乃亮微博)

這次創意雙12大禮，看的粉絲們超興奮，大讚賈乃亮不愧是梗王，連送的禮物都這麼有創意，並且紛紛留言：「老闆，今年這福利來的好禿然！」、「亮哥太有創意了哈哈，去年清空購物車，今年植髮，慕了慕了」。

面對大家的留言，賈乃亮也親自回覆 (圖/ 賈乃亮微博)

圖/ 賈乃亮微博

(中時新聞網)