一名女網友表示，碰上發薪日，早上到提款時卻驚見戶頭多出一筆意外之財，仔細一看，特休未休工資高達7萬元。(摘自爆廢公社二館)

歲末即將到來，勞不少公司人資開始統計年假及年終獎金。一位女網友近日領薪水時卻發現戶頭多了筆「意外之財」，原來是公司把她2019年沒用完的特休轉成工資。金額曝光後，網羨慕直呼：公司缺人嗎？

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上表示，碰上發薪日，早上到提款時卻驚見戶頭多出一筆意外之財。只見原PO新資明細中除了有伙食津貼、職務津貼、交通津貼外，還有一筆高達7萬4千元的「特休未休工資」。

原PO解釋，這是2019年部分沒有用完的特休，被公司強制轉成錢的樣子。剛好今年遇上疫情無法出國，公司把剩下特休換成錢，也是筆意外之財。原PO也開心透露，明年若疫情趨緩，就有錢到西藏或是希臘自助旅行了。

文章曝光後，網友紛紛羨慕原PO直呼「公司有缺人嗎？」網友指出，現在很多公司都要求勞工要將特休休完，不是因為體貼，而是不想再額外給薪。「現在不是強迫休完，不然就是沒放就吃掉了」、「別人家的老闆真好，我們公司是年休沒休完直接回收不給任何補貼」、「良心企業，很多公司是要你把請假在家處理公事」。

網友也猜測，原PO特休未休費用高，是因為她本來的年資就高，底薪高、特休假也多。後來原PO也坦承，她是位年資剛滿15年的正常上班族，擔任小主管。

根據勞基法施行細則第24-1條規定，勞工未休畢之特別休假日費用，需乘以其一日工資計算。

(中時新聞網)