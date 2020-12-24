長榮航空紐西蘭籍機師（案765）與廣達集團女員工（案771）密切接觸，雙雙確診新冠肺炎，造成台灣本土253天零確診破功，對此，有國籍的長榮航空機師出面致歉，表示身為長榮航空的一份子，感到十分羞愧，對不起國人，不過有華航機師卻出面聲援，認為該道歉的並不是這些機師、機組人員，他們現在需要的是繼續面對疫情的勇氣。

（圖／長榮航空提供）

華航機師陳建財在臉書上表示，「從3月的機組員管理措施發佈後，所有機組員都兢兢業業，遵守相關規定，唯恐連累到家人，甚至害整個產業受到衝擊，雖然有許多人羨慕他們能出國、搭飛機，但若真的明白機組員的處境，絕對不會繼續保持羨慕的心態」。

華航機師陳建財在臉書力挺。（圖／Hawk Chen）

陳建財還表示，先前到外站時，若有足夠休息時間，還能到處散心和同事約吃飯，但現在只能窩在旅館內，吃著外送餐點，獨自關在房內打發時間，連健身房都不能去，「一直到上班前出門坐車前才能短暫的呼吸一下新鮮空氣，感嘆著原來外面的風景仍舊美麗迷人」。他也表示，台灣不能沒有航空貨運，身在航空業裡，他的使命感更強，在兼顧營運與人身安全的夾縫中遵守規定，將風險降到最低，「回家後還要繼續隔離，甚至還要與家人、小孩分居，否則會影響到另外一半的生活」。

有鑑於長榮航空爆發外籍機師確診的事件，陳建財認為，未來航空業要面臨更嚴格的把關，機組人員的壓力更大，他表示，航空業不需要道歉，該道歉的也不是他們，「我們需要的是勇氣、是洪荒之力！請繼續堅強的抬起頭、驕傲的迎向挑戰、繼續這段疫情下的傳奇」。

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(中時新聞網)