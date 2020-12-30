蔡尚樺的臉蛋姣好、又有傲人E奶好身材，被網友封為「最正主播」。她轉戰娛樂節目主持人，首度主持就奪下第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。近日她與「甜心主播」虞承璇相見歡，高顏值的組合讓網友大呼：「兩個姐姐好像哦！都很漂亮呢」。

蔡尚樺和虞承璇同為主播，但先前一直沒有私交，直到近日才搭上友誼的橋梁，26日興奮地在IG發文：「終於和最美的仙女主播虞承璇見面啦，當了好久的網友第一次約會就有說不完的話」同時她PO上與對方的兩張合照，兩人留著類似的長直髮，一樣有清新的氣質與靈動大眼，笑起來更是甜到蛀牙，讓網友看得狂讚：「太美了」、「最美兩仙女主播」、「雙嬌合體太強大」、「還真的很像姐妹」、「兩個也太像」。

虞承璇也將照片轉貼到自己的IG，甜讚蔡尚樺的種種優點，「完全被尚樺的萌給征服，都說善良的人很容易看到別人的優點，尚樺就是這樣的人！而且很認真傾聽別人說話，重點是很愛笑、笑起來很可愛！難怪人見人愛。」蔡尚樺在底下留言告白回去：「Love you.」展現兩人的好交情。

虞承璇是壹電視新生代主播，今年10月無預警宣布結婚，對象是「華航徐大英」機師男友，被問到做人進度，虞承璇羞笑說兩人都喜歡小孩，但要等婚宴結束再說。而婚禮上出現的懷孕消息，她表示一切是烏龍。

(中時新聞網)