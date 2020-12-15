人民幣 在岸價收跌79個基點 17:392020/12/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價15日全面收跌。人民幣兌美元在岸價15日下午4點半收報6.5446元，較上日收盤價6.5367元下跌79個基點，單日跌幅0.12％，成交量410億美元。 人民幣兌美元中間價15日報6.5434元，較上日報價6.5361元下跌73個基點，跌幅0.11％。 截至15日下午5點22分，人民幣兌美元離岸價報6.5326元，下跌36個基點，跌幅0.06％。 人民幣在岸價跌逾百個基點 回到6.55元區間 熱門股－豐泰 土洋對作站上均價 (工商 ) #基點 #收跌 #下跌 #跌幅 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－陽明 量價得宜多頭未變 04:102020/12/15 證券．權證 花旗估人幣升破6 加劇金融風險 04:102020/12/15 產業財經 人民幣升值 大戶獲利了結 04:102020/12/15 財經要聞 歐洲實施更嚴格封鎖 油價周二走跌 12:192020/12/15 財經 恒指開高走低 早盤一度跌逾200點 10:532020/12/15 財經 創業板最大 東風IPO集資210億人民幣 04:102020/12/15 全球財經 美食-KY谷底已過 凱基升目標價市場最高 13:012020/12/15 財經 《塑膠股》南亞通「電」 外資評等、目標價同升 10:172020/12/15 財經 供過於求 集邦：NAND Flash明年逐季跌 04:102020/12/15 產業．科技 喬房事遇妹婿派2／鄉林在大陸建案踢鐵板？ 賴正鎰努力奔走「法拍已暫緩」 11:052020/12/15 財經 《日股》欲振乏力 日經一度跌百點 12:162020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 美股牛氣瀰漫 渣打列明年8隻黑天鵝 竟包括拜登辭職 - 財經 澳洲揪五眼聯盟反向制裁陸產品 3大變數干擾恐難執行 - 財經 先「騙線」再大逃殺 散戶小心明尾盤恐怖黑手 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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