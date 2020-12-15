人民幣匯價15日全面收跌。人民幣兌美元在岸價15日下午4點半收報6.5446元，較上日收盤價6.5367元下跌79個基點，單日跌幅0.12％，成交量410億美元。

人民幣兌美元中間價15日報6.5434元，較上日報價6.5361元下跌73個基點，跌幅0.11％。

截至15日下午5點22分，人民幣兌美元離岸價報6.5326元，下跌36個基點，跌幅0.06％。

人民幣在岸價跌逾百個基點 回到6.55元區間
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(工商 )

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