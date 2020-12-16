農委會將於12月中宣布明年桃竹苗一期稻作是否停灌，農民擔憂明年一整年沒有耕作，將會導致糧食短缺的問題，同時若政府管控不當、開放進口稻米，日後更會大幅影響米價，糧商藉此惡意壓低收購價格，恐怕會造成農民權益受損。

農委會16日於蘆竹區農會舉辦抗旱座談會，現場人滿為患，蘆竹區稻米產銷班戴姓稻農指出，停灌休耕並不是短期之內的影響，對於稻農的長遠規畫更是危機重重，土壤只要一休耕，便會雜草叢生，一般種植水稻時都是藉由水來保養土壤，而停灌後稻農如果為了維護土壤長期除草及噴藥，將會造成土壤二次傷害、影響土質。

戴農坦言，政府都以為停耕只是短期的影響，一眨眼就可以忍過去，但蘆竹區因二期稻作利潤較低，大部分的農戶都會休耕，加上明年一期稻作停灌，將會長達一整年都是休耕狀態，恐怕引發糧食短缺的危機，另外，政府若因缺乏糧食而大量引進國外稻米進口，糧商容易惡劣壓低收購價格，造成農民權益受損。

大賀米農場執行長陳士賢提到，目前公糧的米量還很足夠，但農民擔心的點在於，糧商會趁機進口國外的稻米來賣，壓縮在地農民的生產空間，導致糧價過低、影響農民權益，但陳士賢說，若未來糧商確實因進口國外稻米而壓低糧價，會極力向民眾宣導在地稻米品質優良、安全性高等優點，提高民眾購買意願。

(中時 )