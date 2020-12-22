秋冬專案暫不加嚴 指揮中心下午開會討論跨年活動是否影響 14:422020/12/22 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為近日海關在旅客入境前查驗健康聲明書的情況，不少旅客全程穿戴防護衣及護目鏡，降低機上感染的風險。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中22日表示，國內雖然新增一例本土確診，但因為感染源明確（是確診的紐西蘭男性機師的友人），因此秋冬專案包含八大場所的管理不會加嚴，也不會影響跨年活動。 陳時中也提到，22日下午將與地方政府開會討論有關「跨年、新春」活動的規模縮小，23日將會進一步公布討論結果。陳時中也呼籲，民眾參加跨年活動一定要戴口罩，有症狀就別出門。 機師貨機內群聚染疫 林佳龍：討論修正防疫規定 誰是感染源 專家建議比對基因碼 (工商 ) #討論 #跨年活動 #秋冬專案 #加嚴 #開會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北捷局長張澤雄明台中市議會說明 陳廷秀：只回答技術性問題 12:232020/12/21 生活 告發蘇偉碩卻不告丁怡銘 陳時中快閃避答 10:482020/12/22 政治 印尼視訊會議 料討論零付費 04:102020/12/21 生活新聞 紐籍確診機師害3人 足跡曝光 去過北部這三個地方 13:512020/12/22 生活 境外移入增3例！英國現變種病毒 陳時中：台英管制加嚴 10:292020/12/22 生活 防堵變種病毒 近40國停航英國！台灣飛倫敦航班仍正常 04:102020/12/22 焦點要聞 指揮中心祭出跨年防疫指引 陳時中：這2天會提出 10:432020/12/21 生活 基本薪資明年漲至24K 近156萬名勞工受惠 17:032020/12/21 生活 跨年夜走台9線蘇澳至花蓮 公總估要4小時 15:472020/12/21 生活 高雄萬豪將開幕 飯店業備戰 04:102020/12/21 產業．科技 獨〉「手遊」概念犒賞員工 麥當勞「線上尾牙」好嗨 09:092020/12/22 生活 生活熱門新聞 獨家》就是他！害台灣零確診破功 紐籍機師曝光 - 生活 開第一槍 新北歡樂耶誕城即起停止戶外集會活動 - 生活 0本土病例破功！廣達集團員工確診 內部信全文曝光 - 生活 本土隔253天再爆病例 30多歲廣達女員工確診 - 生活 驚！廣達女員工確診前 公司各樓層趴趴走 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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