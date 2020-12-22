衛福部長陳時中22日表示，國內雖然新增一例本土確診，但因為感染源明確（是確診的紐西蘭男性機師的友人），因此秋冬專案包含八大場所的管理不會加嚴，也不會影響跨年活動。

陳時中也提到，22日下午將與地方政府開會討論有關「跨年、新春」活動的規模縮小，23日將會進一步公布討論結果。陳時中也呼籲，民眾參加跨年活動一定要戴口罩，有症狀就別出門。

(工商 )