因案765紐西蘭籍機師事件，中央流行疫情指揮中心與交通部上周密集開會討論，檢討修正機組人員檢疫的方式。交通部政務次長王國材今日表示，對機組員第一個是外站，都以專門出口、專車到旅館，在外站管理機組員都不能外出，要更加強，比如取餐時特別注意相關傳染課題。

王國材說，禮拜五已把機組人員管理原則送指揮中心，主要原則居家檢疫初步用7天，但中間假如不出事可以派飛，從第八天到第十四天，以加強版自主健康管理。在過去不能到人聚集的地方，現在要求連大眾運輸都不能搭乘，也要求航空公司每天都要定時關懷、追蹤行蹤，以此修改方案已提中央疫情中心，疫情中心也開會討論，但要等到正式決定後才會告知交通部。

王國材說，換句話說，精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理要加強。方案中也有一項「居家檢疫」出來時要快篩，做PCR檢定要是陰性，也放在修改作業原則內。全世界都將機組員例外管理，並未納入14天檢疫，在台灣已經算嚴格，但因為有案765案例故研議加強，也跟三家航空公司討論，初步往此方向做。

王國材說，居家檢疫若要派飛，要集中在航空公司提供的一個地方，換句話說，機組員事實上都沒有外出，大家都知道機組人員非常欠缺，意思是，全世界都一樣，如果時間訂到都不能派飛，一下子會周轉不過來，所以採較嚴格，整個過程到居家檢疫的場所，7天內都不能外出，但如果都沒有跟外面接觸，就可以派飛。在過去是三天以後派飛，現在移到七天，但要幾天後才能派飛，由指揮中心決定。

另外，鐵道局正研議將東部鐵路窄軌改標準軌的可行性。王國材說，從106.7到143.5，從窄軌到寬軌當然是提速的重要因素，但速度內還包括轉彎半徑跟地質強度，東部快鐵會做研究，但的確現在也面臨一個課題，就是新採購1000億的列車EMU900最近也都進來，新列車都適用窄軌，應該是一個研究，未來的方向，時程不會這麼快。

(中時 )