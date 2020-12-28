P.League＋聯盟於28日受理桃園領航猿針對例行賽第3場的申訴，將於下周召開「賽務決策委員會」進行相關討論，期待能藉此改善比賽中的相關缺失，提供球迷更好的看球經驗。領航猿主要申訴攻城獅主場開賽時間嚴重延誤，以及暫停時延誤比賽、最後32.3秒拋彩帶延誤比賽，接著就看賽務決策委員會做出怎樣的懲處。

以下是桃園領航猿的申訴事由及聯盟的相關回應：「一、嚴重延誤開賽時間：聯盟依據賽務章程附件四「賽事現場規範」第12條*，確認新竹攻城獅因賽前活動確實造成開賽時間延誤屬實，將立即召開「賽務決策委員會」會議討論訂定相關罰則內容並回溯此事件裁罰。

(*主場球隊需於一周前提交主場流程給聯盟，並於現場確保正式開球時間之準時。如果比賽日發生特殊緊急情況，在不影響正式開球時間及轉播下，主場球隊可以更改比賽流程，如會延遲開球時間，需通知聯盟並且待聯盟審核通過，才能進行更改。如果主隊遇特殊狀況，需更改未來賽程之正式開球時間，則必須於比賽之前至少兩周向聯盟提交申請，並於聯盟許可後公告球迷並提供後續必要措施。)

二、暫停時延誤比賽：經聯盟裁判組開會確認，該場三名執法裁判在執行FIBA規則上有疏失，將針對此事件作為檢討重點並根據聯盟「裁判管理辦法」進行相關懲處。

三、拋彩帶延誤比賽：根據FIBA規則規定，現場裁判無法針對此事件進行延誤比賽或技術犯規等相關判罰。聯盟將立即召開「賽務決策委員會」會議討論相關後續罰則。」

(中時 )