統一獅老將潘威倫生涯累積145勝已是中職最多勝紀錄，如今他每拿一場勝投，都是在堆高「嘟嘟障礙」，過去中職從未有投手能拿到150勝，這項里程碑潘威倫仍有機會在今年達成。

潘威倫自2003年加入中職，今年邁入第19個年頭，是中職少見的「長壽」先發主力，潘威倫也是目前中職多項投手紀錄保持人，2007年寫下單季16連勝、2008年跨季21連勝，首名連8季達雙位數勝投，2019年更是打破陳義信兩聯盟通算141勝的紀錄，並在去年將記錄堆高到145勝，且為中職史上首名2000局投手。

今年潘威倫不僅要挑戰史無前例的150勝，目前累積投球數29371球，有機會拚3萬球第一人，潘威倫目前累積1137次三振，中職史上僅次勇壯的1286K，差63次三振就能達成1200K的第二人。

潘威倫在2019年表現回春，23場先發拿8勝7敗，自責分率5.10，為球隊吃下120局，一舉拿下東山再起獎，也為他在季後簽下薪資總額1212萬的2年約，不過去年表現不佳，投球局數只剩前年的一半，不過總教練林岳平仍相當肯定他，曾表示潘威倫對球隊的貢獻並非帳面成績可評斷的，在球隊洋投告急時，幸好有他挺身而出。

今年3月潘威倫就要滿39歲，仍是獅隊陣中一員猛將，假如潘威倫仍能健康、穩定出賽，想要達成150勝里程碑並非不可能之事。

(中時 )