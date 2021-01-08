Robert LEWANDOWSKI歇冬之後的比賽又再進兩球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 慕森加柏][01/09(六)03:30][編號563]

慕森加柏的法國前鋒Marcus THURAM因為在歇冬前最後一場德甲比賽向對手吐口水，被重罰停賽5場，所以本場比賽仍然不可以上陣。幾內亞邊鋒Ibrahima TRAORE 最近病倒，而奧地利前鋒Valentino LAZARO 則肌肉拉傷，兩人都沒辦法上陣，但他們都不是隊內必然先發的球員，影響不算太大。

拜仁慕尼黑波蘭前鋒Robert LEWANDOWSKI 歇冬之後仍然表現優異，上一場比賽再進兩球，目前於德甲內已經累積了19個充進球。Joshua KIMMICH在同一場當中也交出了1助攻1進球的成績，而中場搭檔Leon GORETZKA 傷癒後剛好本場比賽可以復出，有望取代法國中場Corentin TOLISSO先發上陣。邊鋒Serge GNABRY上一場比賽扭到了足踝被迫退場，本場應該會由傷癒的Kingsley COMAN所取代。

慕森加柏結束了歇冬前4場聯賽不勝的走勢，上一場作客以1:0小勝弱隊比勒菲爾德，目前在積分榜的上半段。拜仁慕尼黑上一場在驚濤駭浪之下仍然取得勝利，上半場落後梅因斯2球，眾將於下半場才如夢初醒，最終主場以5:2反勝。拜仁慕尼黑攻力強大，而慕森加柏防守沒有特別的穩固，不過進攻能力也很強。‧雙方最近6次對賽各得3勝3負。本場主推進球大。

Michy BATSHUAYI希望可以獲得更多的比賽時間（圖片來源︰達志影像）

【足球-英格蘭足總盃】[水晶宮 @ 狼隊][01/09(六)03:45][編號622]

狼隊在英超比賽已經連續4場未能獲得勝利，不過他們對於英格蘭足總盃也訂立了目標，希望可以像前一屆一樣可以打進4強或更好的成績。Daniel PODENCE、Raul JIMENEZ、Leander DENDONCKER、Willy BOLY、JONNY Castro等都因為有傷在身沒辦法上陣；不過可幸的是PEDRO Lomba NETO、Adama TRAORE 的最近狀態都很好，年輕前鋒FABIO Daniel Soares SILVA亦已慢慢融入球隊。

水晶宮一連兩場於主場的比賽都保持不敗，球隊成績總算穩定下來。目前的狀況傷兵不少，包含Christian BENTEKE、Gary CAHILL、Jeffrey SCHLUPP好幾位主力都因傷需要休息養傷。於聯賽比較少機會上陣的比利時前鋒 Michy BATSHUAYI，應有可能於英足盃出場比賽。

狼隊於前一屆英足盃打4強，而上一屆則需要分心出戰歐霸盃，所以在英足盃第3輪的重賽當中敗於曼聯之下而出局。狼隊最近半年已曾在英超兩度主場以2:0擊敗了水晶宮，本場又在於主場出戰必定會全力出擊。水晶宮上一屆早就在第3輪就被英冠的德比郡淘汰，最近於英超的演出也不太穩定，曾被利物浦狂進7球，又被作客敗於阿斯頓維拉0:3；縱使最近聯賽成績有稍為改善，不過對賽成績太差，最近2次交手，狼隊都獲勝2:0，本場不看好水晶宮之下主推主勝。

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN傷癒後會有更多時間比賽（圖片來源︰達志影像）

【足球-英足盃】[利物浦 @ 阿斯頓維拉][01/09(六)03:45][編號623]

阿斯頓維拉本場出戰英足盃的比賽在出場的陣容上不會使用太多的替補兵源，但守門員將有可能選上Jed STEER；防線有則有埃及鐵衛Ahmed ELMOHAMADY、Kortney HAUSE；隊長Jack GREALISH 也許仍然會先發上陣，前鋒線上則會有布吉納法索前鋒Bertrand TRAORE以及狀態大勇的荷蘭邊鋒Anwar EL GHAZI一起去協助Ollie WATKINS進攻。

剛戰聯賽敗給了南安普敦之下的利物浦，英足盃的比賽應該會讓主力球員休息輪替。Alex OXLADE-CHAMBERLAIN、南野拓實，Divock ORIGI、Xherdan SHAQIRI、Curtis JONES及Rhys WILLIAMS 將會獲得比賽機會。守門員有可能會由ADRIAN Castillo擔任。

阿斯頓維拉剛戰敗於曼聯的絕殺之下，結束了5場不敗的走勢。不過本賽季表現理想，目前在積分榜上仍在前半段；賽季初於聯賽曾經主場大勝利物浦7:2，本場比賽又回到主場而戰，即使打英足盃也應該戰意旺盛。利物浦最近走勢轉弱，上一場聯賽敗於南安普敦之下，前鋒線上沒有太突出表現；再加上休息期間比對手短以及必輪球員比賽，不被太看好，先取進球大。

(中時新聞網)