川粉美國會大廈暴動 華府宵禁

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）社論周四呼籲美國總統川普辭職，並指責他煽動鐵粉闖入國會大廈。

據路透與《紐約時報》（The New York Times）8日報導，這保守派報紙在名為在名為「川普最後日子」（Donald Trump’s Final Days）的社論中說，雖然川普在白宮的日子只剩13天，但若要避免二度被眾院彈劾，最好的方式，就是負起個人責任並辭職。

《華爾街日報》是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）報業帝國的美國旗艦，社論中說，川普煽動支持者遊行到國會大廈，抗議國會認證民主黨總統當選人拜登勝選。此外，文中指出，「這也是宣示要擁護美國法律的元首對立法機構的攻擊，遠超越只是拒絕認輸。就我們看來，這逾越了川普先生先前不曾逾越的憲法界線，而這是可以彈劾的」。

社論中並強調，「要是他能默默離開，對每個人——包括他自己在內，都是最好的」。川普曾渴望獲得獲得梅鐸的肯定，而這位媒體大亨對旗下報紙的政治立場也有一定的影響力，《華爾街日報》周四直白的論點，必然刺痛了他。

(中時新聞網)