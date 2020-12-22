中央疫情指揮中心22日下午公布國內新增1例新冠肺炎本土病例，但台東即將舉辦天后阿妹跨年演唱會，台東縣政府回應，倘若超過15人以上感染本土疫情，即會啟動管制民眾進場，演唱會仍照常舉行，但只能請民眾欣賞線上轉播，平安迎接2021年的跨年夜。(蔡旻妤攝)

中央疫情指揮中心22日下午公布國內新增1例新冠肺炎本土病例，但台東即將舉辦天后阿妹跨年演唱會，台東縣政府回應，倘若超過15人以上感染本土疫情，即會啟動管制民眾進場，演唱會仍照常舉行，但只能請民眾欣賞線上轉播，平安迎接2021年的跨年夜。

跨年已進入倒數時刻，中央疫情指揮中心在22日公布國內新增1例案771的新冠肺炎本土病例，縣府文化處長鍾青柏表示，台東縣將比照台北市政府，倘若超過15人以上感染本土疫情，即會啟動管制民眾進場，演唱會將照常舉行，但只能請民眾收看線上轉播；如未超過15人，將會嚴格管制進場民眾相關防疫措施，請大家配合戴口罩，不影響阿妹演唱會。

鍾青柏表示，縣府會與中央保持緊密聯繫，22晚間也將針對疫情做視訊討論。他說，若本土案例在15例以內，規畫會在4個交通管制站加強防疫措施。但若超過15人以上感染本土疫情，即會啟動管制，演唱會將照常舉行，但民眾不得進場，只能請民眾配合收看線上轉播。

鍾青柏呼籲民眾參與大型集會活動，一定要配戴口罩，而跨年阿妹演唱會時，如民眾未攜帶口罩，縣府也會備妥一定配額的口罩，盡量讓民眾能安心參與。

此外，跨年元旦三仙台、太麻里迎曙光活動，東管處長林維玲及太麻里鄉長王重仁表示如獲中央疫情指揮中心通知才會停辦，但將會發放口罩並且做好防疫措施。

另外，目前台東縣內的飯店業者表示，到現在為止尚未接獲民眾致電辦理退房。

(中時 )