今日新增一名本土感染新冠肺炎案例，總統府發言人張惇涵表示，「公開透明」一直是我國政府的防疫重要原則，中央流行疫情指揮中心都會將最新的疫情狀況及相關防疫措施等清楚公布。

張惇涵表示，國際疫情仍然嚴峻，懇請國人持續落實「秋冬防疫專案」，並配合中央流行疫情指揮中心相關指引，戴口罩、勤洗手，保護自己也保護其他人，也希望國人仍然能夠團結一致、上下一心，共同做好防疫工作，守住台灣疫情。

張惇涵表示，總統蔡英文蔡也請內閣團隊及中央流行疫情指揮中心，審慎就包括邊境管理等防疫措施，以及防疫物資整備進行再檢視，並就未來一段期間包括耶誕、跨年等大型群聚活動，與各縣市政府進行討論，提供專業防疫指引，確保國人安心。

至於媒體關心的2021年總統府元旦升旗典禮部分，張惇涵說明，元旦升旗典禮原本即有因應疫情的規劃，但由於今日新增一例本土個案，總統府會依照中央流行疫情指揮中心後續的專業指引，進行升旗典禮活動防疫措施的全盤檢視，待定案後再行對外說明。

(工商 )