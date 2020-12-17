去年師鐸獎得主楊小梅，是1名越南華僑，當年她逃離家鄉的烽火來到台灣，一路奮發向上，從代課教師到校長，楊小梅以自己獨特的身份為傲，用自身的故事激勵了無數學生，有畢業20年的學生，仍懷念那位像太陽一樣溫暖的小梅老師，就連同事也說，楊小梅是一位認真、專業的教育家，被她教過的孩子都很幸福。

楊小梅出生在越南、成長在台灣，但她始終未因為特別的身份感到困惑，反而相當驕傲，「我受台灣教育、在台灣生長，雖然我是新住民第二代，但我可以自豪的說，『我就是台灣人』。」楊小梅會如此有感觸，是因為她發現許多新住民子女不了解母親的原生故鄉，就看輕自己的母親，對族群文化有不認同感，楊小梅為此也透過各種學習與訓練，幫助新住民母親培養創業能力，同時也會親身指導新住民母親該如何與家庭、孩子相處，「我做這些事，都會讓我想到我天上的母親。」

「坦白說，我是直到遇到了許多同樣來自越南的新住民姐妹，不斷訴說自己有多難融入台灣社會，才意會到我母親當時的處境有多艱辛。」楊小梅表示，目前許多新住民在適應上，都感到些許困難，更遑論四十年前的環境。「我的母親當年真的很偉大，一想到就很心疼。」

來自越南的楊小梅，在學校也會教導學生一些基本的越南話，孩子們也學習得相當開心。（圖／讀者提供）

曾是楊小梅導師班學生、目前已35歲潘小姐說：「小梅主任真的是傳遞溫暖的最佳代言人，是她用自己的生命故事來教導我們的，她真的是一位很棒的老師，我從國小畢業到現在快20年，還是時常想起她對我們說的每句話。」

不僅學生對她感念在心，現任金龍國小教師汪以君也表示，小梅主任待人和善、體貼，人緣相當好，在校經常被孩子們圍繞，彷彿一個孩子王，劉嘉嘉說：「小梅主任是我見過最認真的老師，處處為孩子設想，能夠當她的學生真的很幸福。」

楊小梅認為「只要用心教育，孩子就會像蒲公英一樣，四處散播愛，讓社會更溫暖」。（圖／讀者提供）

剛考上候用校長的楊小梅說，自己經歷了四次失敗，直到第五次才考取校長資格，「有時候難免會挫折，但我知道想要讓學校的孩子都可以幸福學習、勇敢築夢，所以不管失敗多少次，我都會繼續努力。」憑著這股傻勁努力前進，楊小梅不但在去年獲得師鐸獎肯定，未來，她將成為全台灣第一位具新住民身分的校長。

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(中時新聞網)