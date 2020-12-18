一名男子與老婆吃完薑母鴨後，騎車未戴安全帽在妻子回家途中遭到員警攔查，發現他帶有酒氣而進行酒測，但男子連續吹了23次都測驗失敗，員警認為他刻意是拒測，當場開出18萬元罰單，事後他不滿提出行政訴訟，法官審理後認為，駕駛患有多種病史且服藥中，若拒絕酒測，得強制移送醫療機構，改為進行血液測試，但員警並沒依規定送醫抽血，不能證明男子拒測，因此撤銷罰單。

根據判決書記載，該名男子在今年3月14日凌晨，未戴安全帽且載著妻子，行經鳳山中崙二路時被員警攔下盤查，發現他帶有酒氣，當場要求他進行酒測，20分鐘內連續吹了23次都測驗失敗。員警認為他是刻意拒測，因對他開出18萬罰單，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」。男子不服，提起行政訴訟。

但男方在法庭時陳述：「本人有10幾年高血壓病史，還有肺纖維化，所以我的肺活量沒辦法和正常人一樣。我有服用憂鬱症和安眠藥的藥品。勘驗已經有測試器數值0.04，可見的這測速器不正確，應該當時要換一部測試器。」

法官審理時認為，根據道路交通安全管理條例規定，駕駛若拒絕酒測，得強制移送醫療機構，改為進行血液測試，當時男方有提出就醫診斷書，顯見他確實無法進行酒測，警方當時未將其送醫抽血檢測，就開出罰單，此舉開罰程序有誤，審酌後判處該罰單撤銷，全案仍可上訴。

(中時新聞網)