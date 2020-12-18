斯亞從《我愛黑澀會》出道，精湛舞技讓她備受矚目，此外還演出過電影及發行唱片，星途可以說是無可限量，對於出道至今屢傳出整型傳聞，她也罕見主動提及此事，並表示：「以前的我，連吃飯生活都成問題了，可能嗎？」直接打臉傳聞。
斯亞出道至今，屢屢被指出疑似整型，這也讓她主動提及此事，先是坦言妝容的確有很大變化，接著強調：「誰不會長大呢？誰會永遠的16歲？身邊看著我長大的前輩們，身邊的朋友們，也都一直覺得我就是長這樣，只是越來越美了」，對於許多不實指控，她也高EQ回應：「身邊的人相信你就好，聽太多聲音在意太多的話，死的會是自己」。
隨著逐漸成長，斯亞心境也逐漸有了轉變，她認為會被說「整型」反而是種稱讚，畢竟沒有人會去說不漂亮的人整型，也學著把這種言語當成另類稱讚跟認同，若現在有人在暗指「整型」，她會告訴自己在別人眼中是漂亮的，只是自己從來沒發現。
對此網友也紛紛留言打氣：「無心的話會傷人，還好現在的妳熬過來，也讓自己變更好」、「辛苦你了，你有今天也是靠自己努力而來的」、「要繼續加油哦，我們永遠陪在你身邊」。
(中時新聞網)
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