氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，22、23日天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率；23日下午、另一波東北季風快速抵達，氣溫驟降，新竹以北轉有局部短暫雨；24日下午、乾空氣緊隨南下，天氣迅速好轉；25日起受移動性大陸高壓影響，至少持續兩、三天晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚乾冷的天氣。因此，日前媒體報導的「北台連續濕冷，一直持續到明年初」的誇張說法，並不會發生。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，19日至21日受到「東北季風」影響，新竹以北及東半部有局部雨，北台灣為「濕涼微冷」的天氣，冷空氣比上一波弱，平地最低氣溫僅降至14度左右，都會區最低氣溫則降至15、16度。今不過，模式也模擬出明天、下21日，南方有「熱帶低壓」或「颱風」外圍的中層水氣，逐漸北上，新竹以南雲量逐漸增多；明晚、21日其降雨機率提高，高山有機率降下初雪。

(中時 )