利用大型油壓器材敲破前擋風玻璃，讓受困2人安全脫離車子。（金門縣消防局提供）

車禍現場是一處彎道，過往車輛稍有不慎或車速過快，極易肇生意外事故。（金門縣消防局提供）

金門環島北路原金西師部大門口附近今（19）日清晨發生自小客車側翻意外，警消據報火速將受困2人送醫急救，現場碎片散落一地，景況讓人怵目驚心，肇事原因由警方調查處理中。

警方說明，今天清晨4時15分許，1輛自小客車於環島北路1段鎮西路段彎道處，因不明原因側翻於對向車道上，其中1名傷患受困在駕駛座動彈不得，還不斷痛苦哀嚎，救護人員評估腳部疑似骨折無法自行脫困，只得利用大型油壓器材敲破前擋風玻璃，將他們安全拖離車子外，也由消防車布置水線待命，預防車輛起火燃燒。

該車禍現場是一處彎道，過往車輛稍有不慎或車速過快，極易肇生意外事故，過去軍方設有交管哨管制交通，但在「精實案」後隨營區閒置撤哨，數年來已發生數起死亡和重大車禍。

當地盤山村長翁品洋表示，他曾會同相關單位現場勘查，要求改善該路段交通現況，提升經過人、車的安全，縣府也允諾召開公聽會，希望盡快付諸執行，以免拖延又釀生交通事故。

(中時 )