高雄市鳥松區一家汽車旅館疑淪為職業賭場賭博據點，警方前往取締，赫見旅館房間有天九紙牌5付、骰子65顆及無線電對講機等設備，起獲賭資新台幣2萬元、抽頭金新台幣2000元。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

天冷賭徒將賭場轉移到汽車旅館！高雄市鳥松區一家汽車旅館疑淪為職業賭場賭博據點，轄區仁武警分局出動大批警力前往取締，赫見旅館房間有天九紙牌5付、骰子65顆及無線電對講機等設備，起獲賭資新台幣2萬元、抽頭金新台幣2000元，現場郭姓主持人、劉姓場地負責人及19名男女賭客被帶回偵辦，訊後郭、劉依賭博罪送辦，19名賭客依社會秩序維護法送辦。

警方表示，日前接獲情資，指鳥松區忠誠路某汽車旅館內疑似有聚眾賭博情事，經專案人員蒐證埋伏確認後，由分局長蔡文峰指揮偵查隊、督察組及派出所等共計20名警力，前往該旅館查緝。

警方抵達現場，在房內當場查獲64歲郭姓賭場主持人、提供場地的46歲劉姓負責人及賭客等19人，另查扣天九紙牌及賭資新台幣2萬元等贓證物。

全案偵訊後，警方將郭、劉兩人依賭博罪移送，另賭客等19人以社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，年關將屆，雖動員多數警力整備跨年勤務，但針對各項不法犯罪亦不會鬆懈，請民眾切勿以身試法。

(中時 )