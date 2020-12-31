早上被居服員發現 嘉義9旬嬤在家身亡 16:552020/12/31 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 早上被居服員發現 嘉義9旬嬤在家身亡。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 霸王級寒流來襲，今天上午嘉縣氣溫約10度左右，義竹鄉官河村傳出1名9旬女性在家中死亡，由居家服務員報案，消防人員到場時已明顯死亡，死因仍待警方調查。 一名居服員今天上午9時許在義竹鄉官河村某戶家中發現9旬阿嬤已疑似死亡，立刻通知消防人員到場，當時死者是坐在馬桶椅上，椅內還有排遺，被發現時頭往後仰、手指末梢呈紫色，消防人員到場後檢測發現該婦已明顯死亡，是否與寒流有關則無法確定。 屏縣境內驗出2場肉鴨感染禽流感 隨即啟動撲殺作業 北市府官員搭客運摸女子大腿 被逮悔稱：沒交過女友一時衝動 (中時 ) #發現 #9旬 #消防人員 #到場 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 他中横落谷失蹤40天奇蹟生還 東石先天宮千歲認作契子 18:262020/12/31 社會 孝子斗內110萬換一場空 網紅青青遭粉絲控詐欺現身警局 13:052020/12/31 社會 廢三倍劵消費詐欺案竟是運鈔保全員撿到外流 檢方起訴3人 11:072020/12/31 社會 廢三倍券買菸案竟是保全員撿到外流券 檢方起訴3人求處重刑 18:562020/12/31 社會 取締異味 台南48聞臭師上線 04:102020/12/31 地方新聞 英國變種病毒入侵第2例 20多歲台男返國確診 14:132020/12/31 生活 雲林縣虱目魚零星寒害 漁民憂未來兩天會有更多魚翻肚 18:102020/12/31 寶島 本土劇大哥林義芳爆餐廳惡性倒閉 疑盧靚搞鬼苦背4百萬債 09:312020/12/31 娛樂 為一台機車刺死17歲少年 二審改依殺人罪重判 11:072020/12/31 社會 前妻約男客戶家中談保險 惹前夫醋勁大發拿刀追砍 11:582020/12/31 社會 刑事小隊長涉洩密 50萬交保 04:102020/12/31 地方新聞 社會熱門新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 飯店目睹大媽「横掃buffet」狂打包 還用嘴喝咖啡機溢出牛奶 - 社會 跨年前夕 台南2居檢者偷跑雙雙遭逮 - 社會 抓到了！倒車撞警逃亡 警連開11槍 逃逸3嫌犯落網 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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