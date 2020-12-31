霸王級寒流來襲，今天上午嘉縣氣溫約10度左右，義竹鄉官河村傳出1名9旬女性在家中死亡，由居家服務員報案，消防人員到場時已明顯死亡，死因仍待警方調查。

一名居服員今天上午9時許在義竹鄉官河村某戶家中發現9旬阿嬤已疑似死亡，立刻通知消防人員到場，當時死者是坐在馬桶椅上，椅內還有排遺，被發現時頭往後仰、手指末梢呈紫色，消防人員到場後檢測發現該婦已明顯死亡，是否與寒流有關則無法確定。

(中時 )