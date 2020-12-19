竹東客家粄圓節「家家齊聚搓湯圓」，婆婆媽媽們發揮創意做造型。（羅浚濱攝）

竹東客家粄圓節現場湧進2千多位民眾參加家家齊聚搓湯圓。（羅浚濱攝）

今年邁入第15屆的「竹東客家粄圓節」，19日在竹東台泥公園登場，現場湧進2千多位民 眾參加家家齊聚搓湯圓，再經大骨湯頭及肉絲等熬製後，品嘗熱騰騰的暖心粄圓，加上現場展演活動，傳遞出客家米食文化的特色。

竹東鎮長張順朋表示，客家粄圓節已成竹東鎮最具代表性的活動，尤其是齊聚搓湯圓，不少參加民眾都發揮創意巧思，搓出形狀特別的湯圓，持續傳承竹東的客家人文風情及美食文化，粄圓節更成為融入在地居民生活，備受期待的文化盛事。

張順朋並說，今年特別設計「米食小學堂」將客家藝文扎根校園，由「陸爸爸說故事劇場」將客家米食的文化故事，陸續帶至上館、瑞峰、二重及竹東4所國小，透過生動有趣的內容，讓更多孩子認識客家米食，深化竹東客家粄圓節的教育意義。

今年竹東客家粄圓節以「圓桌情，一家齊」為主題，現場搓好的湯圓，放進大鍋加上豬肉和青菜煮起熱騰騰的客家鹹湯圓，會場香味四 溢，吸引民眾大排長龍等著品嘗。

會場安排多項精彩活動，最吸引親子的是闖關同樂、創意的客藝DIY及製作創意造型蘿蔔包跟柿染鉛筆袋。

客家米食小劇場則有多組表演團體帶來舞蹈及客家歌謠，壓軸由竹東歌手劉慧卿獻唱客家金曲，讓民眾一邊吃美食，一邊欣賞表演，了解竹東的客庄風情。

(中時 )