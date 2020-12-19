資深媒體人李艷秋。（中時資料照）

在2012年受民進黨邀請為黨內立委說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩，近日因反萊豬相關言論，遭衛福部告發，被高雄警傳喚25日深夜到案說明，最重可判3年徒刑，引發社會譁然。資深媒體人李艷秋今(19日)在臉書說，「好嚇人啊！我覺得蘇醫師被約談並不冤枉，因為確實有很多事實，蘇醫師都沒提」；但她也提到「好懷念那個『人民不滿意可以大聲説，政府再不聽可以拍桌』的蔡總統...」。

蘇偉碩被衛福部告發渉及造謠，罪名成立的話，依法可判三年以下有期徒刑。李艷秋認為蘇被約談並不冤枉，因為確實有很多事實沒有提到，於是她條列九點事項，「希望提醒蘇醫師好好檢討」，分別是第一，政府不許台灣豬吃萊劑，讓台灣人吃萊豬；第二，雖然美豬有六成二不用萊劑，但我們一視同仁，絕不歧視萊豬；第三，政府大內宣有26國開放萊豬，沒告訴我們為什麼有106國禁止萊豬；第四，地方政府自訂瘦肉精零檢出，不可以，依法無效。

李艷秋提到第五，立法禁止萊豬入校園，教育部及民進黨團不支持；第六，進口五原則中「清楚標示」，不是標示有無萊劑，不要誤會；第七，蘇揆說不能標示有無萊劑，世界一百多個國家都沒有標，的確，那是因為他們禁止萊豬，所以不用標有無萊劑；第八，蔡英文在野時帶領民進黨反美國毒牛，現在說萊豬給國民多一個選擇；第九，蘇醫師反萊劑十年，以前沒事，現在有事；以前座上賓，現在眼中釘。

而關於這件事情的啟示，李艷秋則直言，「這個政府不敢挺身跟美國爭，只會橫眉叫老百姓閉嘴」、「造謠的定義是跟政府政策不一樣，就是造謠」，她更質疑，「抓了蘇醫師，人民就沒疑慮了嗎？」

最後，李艷秋也說「執政不用兇巴巴，很難嗎？好懷念那個『人民不滿意可以大聲説，政府再不聽可以拍桌』的蔡總統...。」

(中時新聞網)