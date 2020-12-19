今年在疫情的狀況下，偽出國、Staycation都成為了熱門話題，而由KLOOK獨賣的星宇航空微旅行2.0《雙城號》，首航班機JX8061就在今（19日）早上9時半由桃園機場順利啟航，KLOOK就表示，今年因著品牌了解台灣消費者的需求，因此一直深耕國旅，至11月底已比去年同期增加了3倍之多的台灣商品，整體預訂數更比去年成長了170%，可見國人熱愛旅遊的習慣轉而到國內。

KLOOK獨賣的星宇航空微旅行2.0《雙城號》，在候機室準備了代表台南的「星宇航空 x 蜷尾家冰淇淋」限定版「鐵觀音可可碎片」給搭乘民眾享用。（KLOOK提供）

而為了今起飛的《雙城號》，KLOOK首先就在候機室準備了代表台南的「星宇航空 x 蜷尾家冰淇淋」限定版「鐵觀音可可碎片」，而在機上享用過星宇航空的招牌「胡同鹽蔥豬梅花丼」後，再附上台南經典老字號甜點「銀波布丁」作飯後甜點，還未下飛機就率先體驗台南風味。

而台南航空站也準備了尊榮的航線灑水柱儀式迎接星宇航空JX8061航班降落，台南市市長黃偉哲也親自到場迎接首航旅客，並送上「台南X星宇航空」聯名的特色大禮包，包括專屬本次遊程的聯名限定帆布包、印有星宇航空、台南市政府和星探者等圖示的「連得堂餅家」煎餅，而另一班從台南飛到桃園的《雙城號》，在下機時台北就有台北市政府吉祥物熊讚，在旅客搭乘LINK MONSTER接駁入境時於門口接機，更送上獨家台北特色禮包，更有紀念意義。

台南航空站也準備了尊榮的航線灑水柱儀式迎接星宇航空JX8061航班降落。（KLOOK提供）

KLOOK也預告，明年將會繼續深耕國旅，因此將帶來更多的台灣在地旅遊體驗，像是第16屆春浪就將全新升級至台灣最北端於4月舉行，屆時更將獨家線上售票，更將持續打造全方位交通平台，除了今年新增的客運線上平台售票服務以外，更將響應智慧交通政策，積極發展電子票證等，一個APP就能提供完整的交通服務。

KLOOK在機上讓大家享用過星宇航空的招牌「胡同鹽蔥豬梅花丼」後，再附上台南經典老字號甜點「銀波布丁」作飯後甜點。（石欣蒨攝）

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