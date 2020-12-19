台灣樂作創益協會19日在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動。(協會提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣樂作創益協會19日在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動。(協會提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣樂作創益協會19日在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動。(協會提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣樂作創益協會19日在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動。(協會提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣樂作創益協會19日在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動。(協會提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣樂作創益協會19日傍晚5點，在桃園市風禾公園舉辦「藝起玩吧，樂作夜光樂園」活動，雖然活動現場飄著小雨，但仍沒有澆息民眾的熱情，現場湧入近千名觀眾還有100個小小聖誕老公公，響應點亮夢想儀式，一起為身障樂兒加油打氣。

活動現場展示身障樂兒一整年的藝術創作成果，還有努力練習的聖誕舞蹈，並邀請民意代表、身障樂兒及近千名觀眾及一起在星光下點亮螢光棒，呼喊「點亮夢想 讓礙不孤單」的口號，象徵在夜空對身心障礙者的支持與認同。

台灣樂作創益協會秘書長陳愛珠表示，希望公益團體可以打破悲情的訴求，用陽光正面的方式，讓大家能多多認識他們，也期望民眾能用同理取代同情，用理解打破誤解，能勇敢的伸出雙手擁抱這些長不大的身障樂兒。

樂作創益協會主要是照顧中度以上的智能障礙者，提供日間照顧、社會適應及代工訓練等服務，並透過「樂作愛基金」的服務計劃，協助身障樂兒安排藝術、戲劇、音樂及園藝治療等課程，提昇他們手眼協調及工作專注度，並且增加自我表達能力，使他們能夠朝自立生活的目標前進。

活動現場有十幾家企業與志工團體一起參與，現場志工陳先生很開心的表示，與身障樂兒親身接觸後，發現他們想要的跟一般人沒有甚麼不一樣，只是因為很多人對他們的不瞭解與陌生，才讓他們與人群有距離感，相信有大家的支持與協助，他們一定可以很棒的。

現場還有momo家族見面會及如果兒童劇團熱情演出，讓參與的親子與身障樂兒，一起度過了難忘的周末夜晚。

(中時 )