原來以人傳人為主傳傳播途徑的新冠病毒，最近在專家的研究中又出現了一個新的課題：「環境傳人」。大陸中國工程院院士鍾南山表示，新冠病毒的環境傳播是新出現的課題，需要科學家尋找規律並研究預防措施。

據《南方網》報導，自7月起，全國各地本土散發疫情烽火四起，形勢複雜。11月25日，在北京召開的國務院聯防聯控新聞發佈會透露，近30天，禾土累計新增本土確診病例98例，是此前30天的7.5倍。19日四川成都、黑龍江省綏芬河市、東甯市，遼寧大連又報告出現本土疫情。

鍾南山指出，大陸疫情防控面臨兩大風險，一是境外輸入，二是新冠病毒通過環境進行傳播。「冷鏈外包裝的病毒會不會使人感染？病毒濃度達到多高會出現感染？病毒能夠存活多少天？這些新問題都需要我們找出規律，研究預防措施。」

鍾南山於今年1月20日以連線嘉賓的身份出現在中央電視台《新聞1+1》節目中，明確指出《病毒肯定人傳人》的論斷，證實了各界的擔憂，同時震驚了全球衛生與防疫界。此時距離初次發現新冠疫情病例並有傳染現象，已至少有一個多時間。

報導指出，冬春季是流感多發季節，這對醫生準確鑒別和診斷提出了更高要求。鍾南山說，「流感病人出現發燒流涕、全身疲勞、肌肉酸痛等症狀，這與新冠肺炎的症狀是一樣的，到底是流感還是新冠肺炎？一旦診斷錯了就不得了。這給我們提出了更高的要求。」

(中時新聞網)