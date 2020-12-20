近日英國發現新冠肺炎病毒出現變種的病毒株，相較於傳統的病毒株，變種後的病毒株傳染力爆增70%，英國首相強生為此也宣布撤回鬆綁過耶誕的計畫，宣布倫敦疫情警報自20日起上升到第4級。
根據《中央社》報導指出，英國首相強生於20日召開記者會，表示英國出現新冠肺炎病毒的變異病毒株，該種病毒株比舊有病毒有著更強的傳染力，估計新變異的病毒株傳染力爆增70%之多。
為了避免新病毒株的蔓延擴大，強生宣布自20日起，倫敦、英格蘭東部、英格蘭東南部，包含肯特郡（Kent）、艾塞克斯郡（Essex）、貝德福德郡（Bedfordshire）等地區進入疫情警報第4級。
在此之前，英國從未宣布第4級疫情警報，其代表意義幾乎等同於封城，疫情地區的人民不可以到其他地區，其他地區的人民也不能進入。而先前決定在耶誕節期間鬆綁社交計畫，也在記者會上宣布取消。
而強生也強調，目前沒有直接證據顯示，新變異的新冠病毒株有更強的致命性，或是會讓目前開發的疫苗失效。
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(中時新聞網)
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