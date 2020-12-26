【現場直播】今新增3名境外移入，疫情指揮中心召開臨時記者會。（中時新聞網）

華航英國班機將在明晚抵台，入境者達120人，將安排14天集中檢疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，明日自英國返台者，有一部分不排除會在機場先採檢，一部分則會安排在集中檢疫所採檢，由於目前還不了解變種病毒，入境採檢後若發現變種病毒，就能進行病毒基因序列分析，及早了解病毒特性，另檢疫期滿也會再採檢；另今增3例境外，分別自菲律賓、印尼入境。

由於英國日前出現傳播力更強的變種病毒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，12月23日起，倫敦飛返台北的客機航班數減半，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；飛航及空服機組員亦須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法管理，則安排入住防疫旅館。

陳時中表示，由於英國的變種病毒我們還不了解，明日自英國入境的120人會先進行採檢，有一部分不排除會在機場先採檢，一部分則會安排在集中檢疫所採檢，檢疫期滿也會再採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於變種病毒是新的病毒，英國從模型裡面推論，這支傳播力比原本的多7成，會不會造成更嚴重的影響，大家都還在研究。若能及早採檢，可以讓集中檢疫所的人更安全，如果取到病毒，也可以看看國內的大學、實驗室是否可以做研究。

陳時中表示，由於剛開始染疫時Ct值比較低（病毒量較高），入境時先及早採檢，就比較可以做病毒基因定序，拿來和國際比較。如此以來，就會對病毒的特性更了解，加上安排檢疫完後再測，又能進一步了解病毒的變化。

對於英國入境者要如何前往集中檢疫所？陳時中表示，沒有特別要用遊覽車來運送。莊人祥則說，交通部好像有特別安排6部巴士，採取梅花座的方式接送。

至於英國還有1000多名留學生學期已結束，有沒有機會回台灣？陳時中說，策略上沒有禁止他們回來，只是回來都要到集中檢疫所，目前看來嚴重度沒有增加更多，但傳播速度變快。因此，家中的親密接觸者比較容易被傳染，萬一被傳染的人跑到社區，就會增加社區感染的風險，因此要把他們集中起來，把社區傳播的風險減到最低。

另我國今增3例境外移入確診，其中案782及783均為菲律賓籍20多歲男性船員，今年12月9日與28名船員一同來台，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。檢疫期滿於12月24日由公司安排專車前往醫院採檢，今日確診。其餘28名同行船員檢驗結果皆陰性，將完成7天自主健康管理，並於期滿後再採檢，結果為陰性才可登船工作。

而案784則為印尼籍20多歲男性漁工，今年12月10日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案於12月24日檢疫期滿，25日由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握同車接觸者24人，因皆有適當防護，列自主健康管理。

截至目前國內累計123,316例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含120,923例排除)，其中783例確診，分別為688例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、647人解除隔離、129人住院隔離中。

(中時新聞網)