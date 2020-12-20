被視為下屆新北市長人選的蘇巧慧，致詞時在台上一一唱名藍綠議員上台，並率眾議員向中央部會、地方里長「深深一鞠躬」。（許哲瑗攝）

被視為下屆新北市長人選的蘇巧慧，致詞時在台上一一唱名藍綠議員上台，並率眾議員向中央部會、地方里長「深深一鞠躬」。（許哲瑗攝）

斥資6億打造的鶯歌鳳鳴車站今舉辦動土典禮，新北市長侯友宜、3位副市長都缺席，反由立委蘇巧慧率所有藍綠議員齊向地方里長、中央部會鞠躬，似乎提前為2022新北市長佈局；侯友宜今下午出席活動受訪表示，因為市長和副市長行程很多，特別派局長出席關心工程，「現在離選舉還很長，沒那麼重要」。

睽違10多年的鶯歌鳳鳴火車站今浩浩蕩蕩舉辦動土典禮，但侯友宜、新北3位副市長都缺席，被視為下屆新北市長人選的蘇巧慧，致詞時在台上一一唱名藍綠議員上台，並率眾議員向中央部會、地方里長「深深一鞠躬」，藍營民代面面相覷，氣氛一度緊繃尷尬，彷彿2022選戰提前開打。

對於為何市長和3位副市長缺席？侯友宜解釋，身為市長他也很關心，但市長和副市長有很多自己的行程，特別派局長出席關心這項工程，任何大小建設只要為新北市好，他都滿心的接受。

媒體追問，是否認為蘇巧慧率藍綠議員鞠躬，是2022新北市長選舉強勁對手？侯友宜說，大家關心的是市政建設做好了沒，歡迎所有人給予指導和批評，現在離選舉還很長，沒那麼重要，重要的是現在的工作做好了沒，歡迎市民共同監督市政，讓新北市政會更好，這是他殷殷期盼的。

(中時 )