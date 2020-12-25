台北市跨年採實名制 侯友宜：隨機應變 10:252020/12/25 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對新北市跨年活動防疫作為，侯友宜表示將會隨機應變，在活動前做出宣布。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市跨年活動將採狦實名制，今（25)天新北市長侯友宜針對新北市跨年活動防疫也做回應，侯說，目前仍在觀察，用隨機應變、立即有效的處理處理八里煙方，一定在要在安全無虞的情況下才能辦理所有活動。 侯友宜說，八里煙火一直在做滾動式檢討，如果沒有辦法採取實名制，沒有辦法採取有效的控制的話，該取消就要取消，甚至可以轉變成線上觀賞煙火，會隨在疫情變化在活動前幾天就會做到宣布，目前仍在謹慎評估中，已有規畫幾個應變方案，將會適時對外做宣布。 永平國小停車場地方反彈 侯友宜：極力溝通 北花線客運7成滿 視情況加班 (中時 ) #侯友宜 #隨機 #應變 #跨年活動 #實名制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園跨年演唱會擬改線上或停辦 28日定案 17:362020/12/24 生活 中市社會局關懷街友 公私協力平安夜送暖 10:412020/12/25 寶島 萬大線截直取彎土城民眾不滿 侯友宜：要找到平衡點 11:372020/12/24 政治 KPMG安侯建業專欄－離岸風電售電收入認列稅務議題 04:102020/12/25 金融．稅務 獨〉台北最實惠中菜私廚，「36美食」新廚上菜依舊超值 09:012020/12/25 生活 萊豬9項行政命令全准備查 侯：給人民最難過的聖誕禮物 10:512020/12/25 政治 龍巖塔位暴增38倍 侯友宜：按照法令規定 11:192020/12/24 政治 萬大中和線潛盾機明年啟動鑽掘 第一期拚2025年完工 21:492020/12/24 生活 風電進駐北方三島 北基宜嗆NO 04:102020/12/25 財經焦點 珪藻土含石綿出包 台灣宜得利公告62件商品下架 02:362020/12/25 生活 開防疫第一槍 媒體人爆侯友宜能成事「秘密」 00:462020/12/25 政治 生活熱門新聞 全台最新確診地圖曝光 本土破功！彰化以北幾乎淪陷 - 生活 紐籍機師「極樂台北」 陳時中怒：兩人每天膩在一起 - 生活 案771採檢176人 檢驗結果出爐！ - 生活 紐籍機師大鬧隔離病房後態度急遽軟化 全靠「他」出面軟硬兼施 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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