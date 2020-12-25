台北市跨年活動將採狦實名制，今（25)天新北市長侯友宜針對新北市跨年活動防疫也做回應，侯說，目前仍在觀察，用隨機應變、立即有效的處理處理八里煙方，一定在要在安全無虞的情況下才能辦理所有活動。

侯友宜說，八里煙火一直在做滾動式檢討，如果沒有辦法採取實名制，沒有辦法採取有效的控制的話，該取消就要取消，甚至可以轉變成線上觀賞煙火，會隨在疫情變化在活動前幾天就會做到宣布，目前仍在謹慎評估中，已有規畫幾個應變方案，將會適時對外做宣布。

(中時 )