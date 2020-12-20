湖南長沙市一名易姓女子，近日以約3.2萬元人民幣（合台幣14萬元）購買12瓶茅台酒，飲用後卻發生急性酒精中毒，送院治療。易女懷疑買到假酒，與賣酒商家交涉卻卻遭否認。長沙市監管部門隨後突擊檢查該店，卻在貨架上檢獲相同包裝的茅台假酒，老闆仍辯稱該酒是回收所得，有時難免失手。
據《東網》報導，受害人易姓女子表示，她在今年11月15日和18日，於該間酒匯店分別買了2箱茅台酒，並在18日開啟飲用。當日她才喝一杯半左右，不久即出現腹痛、嘔吐症狀，經醫生診斷為急性酒精中毒。易女隨即致電茅台生產廠家要求賠償，廠方派人為易女士鑑定涉事酒品，卻確認其所購得的兩箱茅台均為假冒。
報導表示，易女事後偕友人跟售假店方對質，酒匯老闆承認易女曾在店內買酒，惟因收據上未有註明商品編號，質疑易所持有並飲用的茅台並非原裝酒品，更反指對方把酒掉包，指責易女「居心叵測」。被問及為何不註明茅台編號時，老闆表示因易女沒提出要求，於是便沒寫；惟易女表示有叫商家填寫編號，但當時老闆表示「從來不抄編碼的」。
易女見交涉無果，遂向長沙雨花區市監所投訴。當局隨即派人到該店搜查，卻再搜出2瓶假茅台酒。老闆辯稱該酒是2016年回收所得，自己並非專業人員，不能確保萬無一失。當局隨後要求老闆出示售酒予易女的單據，惟老闆卻表示「現在拿不了」，藉口拒絕出示。市監所人員表示，目前尚在等待酒品鑑定結果，一旦證實是假便會正式立案。
文章來源：酒商賣假茅台令顧客中毒 反指對方蓄意掉包
(中時新聞網)
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