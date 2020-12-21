中天新聞台揮別有線電視當天，國家通訊傳播委員會（NCC）臉書粉絲團貼文揚言開管網路，引發軒然大波，一天後緊急道歉，未料這不是小編惹禍，NCC法律事務處處長石博仁今在立法院坦承「他就是小編」，這篇文是他下令發的，但因為出包影響NCC聲譽，已經自請處份。

NCC解釋，臉書粉絲團的小編是由各處室輪流處理的，當周輪值的是法律事務處，所以處長會說自己是小編。

就在中天新聞台揮別52台當天，NCC粉絲團「恰巧」發文分享案例指出，1995年美國Stratton Oakmont V Prodigy Service 訴訟案中，紐約州最高法院判決網路平臺業者BBS未刪除不當言論，而應負責，其關鍵就在於BBS對外宣稱其設有篩選不當言論的過濾軟體，卻未執行，故應負責。也就是說如果平臺業者並無任何檢視內容的措施，就不需要負責。

由於時機敏感，此文發出不只有向中天嗆聲的味道，更暴露將手伸向網路企圖，引發全民撻伐。NCC粉絲團隔天趕緊澄清，「對於本篇美國案例分享，原想與民眾分享各國網路監理的案例，結果造成民眾誤會，感到抱歉，以後Po文會再審慎」。

原本以為「又是小編惹的禍」，今日NCC赴立法院審議預算，在國民黨立委魯明哲的追問下，NCC終於坦承「處長是小編」，NCC法律事務處處長石博仁承認，這篇文是他下令發的，他就是小編，也因此文影響NCC聲譽，已經自請處份。

(中時 )