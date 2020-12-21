美國狙殺伊朗最重要將領蘇雷曼尼將滿一年，美軍中央司令部司令在當地進行保密視察時警告，若德黑蘭意圖報仇，華府已準備好反擊。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）告訴媒體：「我們已做好準備，若有必要就會反擊以保護自己，並防衛此地區的盟友與夥伴。」

今年1月3日伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）於巴格達機場附近，遭美軍無人機狙殺，麥肯錫在行刺將滿一年之際巡視中東地區，過程保密。

麥肯錫在中東某地透過電話接受一小群媒體訪問，他說：「我的評估是：我們狀況到位，也準備好因應伊朗或其代理人可能採取的任何行動。」

麥肯錫表示，最近他已走訪過巴格達，並會見反恐盟軍負責人、美軍將領凱福特（Paul Calvert），以及伊拉克陸軍參謀長雅拉拉（Abdel Amir Yarallah）等人。他並表示先前也到訪敘利亞，與部署在南部的坦夫（Al-Tanf）一座小型基地的美軍見面；坦夫位置鄰近約旦和伊拉克邊界。

因蘇雷曼尼遇刺，出於對伊朗意圖的關切，麥肯錫的中東行程事先全都未公布。

美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz ）自11月下旬以來就在波斯灣水域巡弋，兩架美國B-52轟炸機最近飛往中東，顯然是針對伊朗及其同盟展現武力。

根據伊拉克安全部隊表示，今天在巴格達美國大使館附近遭多枚火箭炸射，雖有建物等實體受損但無人傷亡。

(中央社)