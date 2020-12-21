桃園市議員王浩宇罷免案11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。不過，罷王團體原定要在三立進行的罷免辯論會，卻因王浩宇拒絕參加而破局，而這也讓罷王團體十分傻眼，並開嗆王浩宇到底是有多怕？「連黃捷都比他有種」。

「罷免王浩宇」臉書粉專今發文表示，「因為王浩宇的怯戰所以辯論會破局，竟然連三立的場都不敢...真傻眼」，並向各界致歉，很抱歉之前答應各位罷友說只要進入第三階段，就會舉辦倒宇天光網路直播辯論會，總部也在二階段完成後積極進行企畫，最後洽談到讓王浩宇感到最像回家的《三立新聞網》，三立方面也答應協助舉辦一場直播辯論節目，會由他們來邀請王浩宇及王浩宇的朋友們參與。

「罷王」粉專也指出，原本想說都已經在三立了，王浩宇應該會覺得有主場優勢，恨不得想在民眾前面表現，打臉罷王團隊，「總部都已經預設好王浩宇會找鬼才阿水和焦糖哥哥來助陣，總部也沒在怕」，沒想到最後三立製作單位回覆的結果是王浩宇拒絕參加！所以直播辯論會破局。

「罷王」粉專更以前高雄市長韓國瑜的經歷為例，指相較王浩宇龜縮不願意正面迎戰，「敢直球對決的黃捷都比他有種！」同時，「罷王」也揶揄王浩宇，「連自己的主場都不敢，到底是有多怕還是找不到朋友幫忙辯護，不是說做很多政績給你講也不要？不敢正面對決的男人，我沒有要喔」。

網友們也留言回應，「想也知道他不敢參加的，因為平常時就被打臉了，去了不就變成洗臉了」、「只會用鍵盤的人不敢辯論也是合理啦」、「我沒有要哦」。

此外，王浩宇在晚間對此做出回應，而罷王團體也已刪除該篇臉書貼文。

(中時新聞網)